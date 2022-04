ZuidOostZorg en Nij Smellinghe openen nieuwe afdeling

zo 10 april 2022 09.00 uur

DRACHTEN - ZuidOostZorg en ziekenhuis Nij Smellinghe hebben op 31 maart 2022 de nieuwe Afdeling voor Tijdelijke Opname van Ouderen (ATOO) geopend. De afdeling biedt 10 tijdelijke bedden voor kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen en wel een zorgvraag hebben, maar geen ziekenhuisbehandeling meer nodig hebben. Zij kunnen tot maximaal 5 dagen worden opgenomen op de ATOO, die is gevestigd in de oude kinderafdeling van ziekenhuis Nij Smellinghe.

Niet meer onnodig lang in het ziekenhuis

Ouderen die op de Spoedeisende Hulp (SEH) of in het ziekenhuis terechtkomen, verblijven daar relatief vaak onnodig lang. Hoewel er vaak geen sprake meer is van een medische noodzaak, is er vaak nog wel sprake van een complexe zorgvraag. “Op de ATOO helpen we deze patiënten om weer snel en met vertrouwen naar huis te gaan of de juiste vervolgzorg te organiseren“, zegt Karine van der Kraan, regiomanager Kortdurende Zorg en Behandeling bij ZuidOostZorg. “We zijn de ATOO begonnen met drie bedden in ons revalidatiecentrum Marrewyk. Dat was een succes. Met de tien bedden die we nu op de nieuwe ATOO hebben kunnen we én de ouderen vanaf de SEH opvangen én ook patiënten uit het ziekenhuis.”

Zo snel én zo goed mogelijk naar huis

In overleg met de specialist ouderengeneeskunde van ZuidOostZorg kunnen patiënten op de ATOO worden geplaatst. Op en rondom de ATOO werken verschillende professionals van ZuidOostZorg en Nij Smellinge samen met de patiënt om te kijken wat er nodig is om weer naar huis te kunnen. Eventueel benodigde vervolgzorg wordt op de afdeling georganiseerd. Het verblijf op de ATOO duurt maximaal vijf dagen, maar zal naar verwachting in de praktijk vaak korter zijn. “Zo snel én zo goed mogelijk weer naar huis, dat is het doel. Uiteindelijk is dat toch vaak de beste plek om te zijn, ook voor het herstel", zo schrijft Nij Smellinghe.