Bus vol met hulpgoederen haalt Oekraïense vluchtelingen op

do 07 april 2022 22.20 uur

DRACHTEN - De buschauffeurs Rasim Dedic, Tjalle de Vries en Jaap Groenland vertrekken vrijdagochtend met een bus vol hulpgoederen naar Polen. Ze hebben hun vrije weekend opgegeven om de reis mogelijk te maken.

Het is de bedoeling dat vrijdagnacht / zaterdagochtend in Krakau de goederen worden uitgeladen. "Fanut Krakau sil alles nei Charkov brocht wurde, sadat it terjochte komt op it plak wêr't de minsken it it hurst nedich ha" zo laat chauffeur Tjalle de Vries uit Drachten weten terwijl hij deze donderdag al vanaf 7.00 uur in het spier is om goederen te kopen (van het gedoneerde geld) en te verzamelen. In de avond is de dubbeldekker helemaal volgeladen. Als de bus weer leeg is, kunnen er daarna 60 Oekraïense vluchtelingen vanuit Krakau meegenomen worden naar Friesland.

Crowdfunding

De gehele actie werd op touw gezet door Bert en Margriet Marinus uit Drachten. Zij zetten een paar weken geleden een crowdfunding-actie op. Het werd een succes waarbij veel mensen en bedrijven hun bijdrage gingen leveren. Zo stelde Dalstra Reizen een dubbeldekker gratis ter beschikking en werden er sponsoren gevonden voor de brandstof (Niek Dijkstra transport, oliehandel Postma, HOS Oil en Total energie Nederland).

Hulp kwam overal vandaan

Verschillende kerken in Drachtstercompagnie en Rottevalle hebben inzamelingsacties gehouden, zodat de bus op de heenreis gevuld kon worden met goederen waar op dit moment dringend behoefte aan is. Basisschool de Spreng uit Drachten hield een markt en Xem en Daniël van basisschool De Tille kwamen op hun school in actie om geld in te zamelen. Ze verzamelden ook lege dozen bij de supermarkt en lege flessen.

Ook ziekenhuis Nij Smellinghe doneerde medische hulpmiddelen en Snackbar it Stee doneerde voedselpakketten voor de vluchtelingen op de terugweg. Alle ontvangen spullen werden vervolgens gesorteerd door Nienke Bolt en Nancy.

Tolk en verpleegkundige

Om de reis zo goed mogelijk te laten verlopen gaan drie dames mee. Olga Zolotarova is zelf Oekraïnse en zij spreekt de taal. Ook gaat Margriet en een verpleegkundige mee. Omdat de vluchtelingen hoofdzakelijk vrouwen met kinderen zijn, is het belangrijk dat ze op hun gemak worden gesteld. Ook wordt er op gelet dat de families bij elkaar blijven en dat ze gelijk in Friesland opvang krijgen voor langere tijd.

De bus zal vrijdagochtend rond 9.30 uur vertrekken vanuit de Tjalling Wagenaarstraat in Drachten. Daar zullen de chauffeur Margriet thuis ophalen om vervolgens de reis naar Polen te gaan maken.

