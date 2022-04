Kinderen heten Oekraïense vluchtelingen welkom

do 07 april 2022 20.00 uur

GORREDIJK - Vluchtelingen uit Oekraïne worden sinds vandaag ook opgevangen in woningen van woningbouwcoöperatie Elkien aan de Trimbeets in Gorredijk. De afgelopen dagen is er met man en macht gewerkt om de woningen in te richten. Kinderen van groep 5 van basisschool De Librije in Gorredijk heten de vluchtelingen uit Oekraïne van harte welkom. Zij maakten een mooi vierluik met de woorden 'welkom' in het Oekraïens.

Buurbewoners brachten spullen en boden vrijwillig hun hulp aan. Ook vrijwilligers uit het dorp hielpen spontaan mee, samen met medewerkers van de gemeente. De gemeente Opsterland schrijft: "Onze dank gaat natuurlijk uit aan iedereen die meegewerkt heeft om dit mogelijk te maken."

Ruimte voor 16 personen

Kringloopwinkel en Puntgeel uit Gorredijk hebben zes bedden met matrassen, een servieskast en witgoed beschikbaar gesteld voor de vluchtelingen. Hotel Hofker van Ameland doneerde eerder al bedden en huisraad. "In de woningen is ruimte voor de opvang van 16 personen", zo laat de gemeente weten.

