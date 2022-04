Kerstmarkt voor KiKa op school in Drachten

do 07 april 2022 18.15 uur

DRACHTEN - April is normaal niet de maand voor een kerstmarkt, maar toch was er donderdag in Drachten een te vinden. Het Drachtster Lyceum stond vol met kraampjes waar leerlingen van deze school van alles verkochten. Cupcakes, planten, zelfgemaakte sierraden en ga zo maar door. De gehele opbrengst ging naar KiKa, een stichting die onderzoeken naar kinderkanker om de behandelingen te verbeteren financiert.

Twee jaar niet mogelijk geweest

Al twee jaar achter elkaar kon er in december geen kerstmarkt worden georganiseerd. "Nu de maatregelen het weer toelaten greep de school hun kans, ook als is het nu april. Het voelt weer ouderwets gezellig en druk, zoals de tijd voor de maatregelen", zo vertelt docent Erwin Kampen.

Activiteiten

Naast allerlei lekkernijen kon er ook meegedaan worden aan verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld digitaal in de vorm van een virtual reality game of een arcade spel op een laptop. Maar ook fysiek op de stormbaan in het gymlokaal.

Spontane actie

Een van de leerlingen besloot ter plekke nog een actie te verzinnen. Voor minimaal 50 munten liet hij zijn lange haar kort knippen. En met resultaat, binnen een mum van tijd waren de benodigde munten verzameld. Onder het toeziend oog van de bezoekers werd hij ter plekke geknipt. In totaal leverde dit meer dan €200,- op!

Blij dat het weer kan

"Sommige ouders zijn nog steeds niet in het gebouw geweest, ook al zit hun kind al twee jaar bij ons op school. We zijn blij dat we eindelijk weer ouders, grootouders, broertjes en zusjes van onze leerlingen mogen ontvangen", aldus Erwin. En daar werd gretig gebruik van gemaakt, sommige van de kraampjes waren al binnen twee uur uitverkocht!

Opbrengst naar KiKa

Ondanks dat de kerstmarkt om 14.00 uur begon was er voor 18.00 uur al acht duizend euro opgehaald! De totale opbrengst van alle acties en verkopen zullen maandag pas bekend zijn, dit omdat er van sommige acties nog geld gestort moet worden.

Erwin: "We hebben voor KiKa gekozen omdat wij als school in de afgelopen jaren een aantal leerlingen zijn verloren aan die vreselijke ziekte. Daarnaast gaan in november drie oud leerlingen meedoen aan de Run for KiKa Marathon. Hiermee hopen we nog meer geld op te halen voor onderzoek."

