Lagere straf voor bestuurder bestelbus voor inrijden op fietser

do 07 april 2022 14.25 uur

LEEUWARDEN - Een 22-jarige inwoner van Kortehemmen, die op 11 juni vorig jaar in De Wilgen met een bestelbus op een fietser was ingereden, is donderdag wegens poging tot zware mishandeling veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur. Bovendien kreeg hij een voorwaardelijke celstraf opgelegd van 90 dagen als zoiets zich nogmaals voordoet. Hij had al 3 dagen gezeten.

Eis beduidend hoger

De eis van het Openbaar Ministerie (OM) van twee weken geleden was beduidend hoger. De officier van justitie eiste 16 maanden cel waarvan de helft voorwaardelijk plus een rijontzegging van een jaar. Het verschil zat in de kwalificatie van het delict: de officier ging uit van een poging tot doodslag. De rechtbank achtte poging tot zware mishandeling bewezen, een minder 'zwaar’ delict.

Frontaal aangereden

De verdachte had het slachtoffer frontaal aangereden maar wist daar zelf niets meer van. Hij was op weg naar het slachtoffer omdat hij verhaal wilde halen. Toen hij de straat inreed waar het slachtoffer woont, in De Wilgen, zag hij de man fietsen. Daarna zou hij in een soort back out zijn geraakt. Honderd meter verderop werd hij \'wakker’ en zag hij dat de spiegel van de bus eraf lag en een stukje terug een fiets op de grond lag.

Getriggerd door appje

In eerste instantie is hij weggereden, maar hij is later wel teruggegaan naar de plek van de aanrijding. De aangereden fietser was er toen al niet meer, de man was een woning in gevlucht. Door terug te keren heeft hij alsnog zijn verantwoordelijkheid genomen, oordeelde de rechtbank. De verdachte was getriggerd door een appje dat het slachtoffer naar zijn moeder had gestuurd. In het appje zou het slachtoffer amoureuze voorstellen aan de moeder hebben gedaan.

Verdachte wilde praten

Er was eerder iets soortgelijks voorgevallen, met een andere persoon, en daar had de verdachte niets tegen gedaan. Op de zitting van twee weken gelden zei hij dat daar maanden last van heeft gehad. Hij wilde niet weer over zich heen laten lopen, hij wilde met het latere slachtoffer praten. Het slachtoffer schatte dat de bestelbus met 80, 90 kilometer per uur op hem af is gereden.

Lastige jeugd gehad

De man had een snijwond aan de arm en kneuzingen op de rug en een been. De verdachte heeft ADHD waardoor hij impulsief kan reageren. Volgens de reclassering heeft hij “een lastige jeugd” gehad. Als de emoties en frustraties te hoog oplopen, kan hij impulsief reageren. De rechtbank bepaalde dat hij zich moeten laten behandelen bij de GGZ en hij mag op geen enkele wijze contact zoeken met het slachtoffer.