Jaarlijkse bijeenkomst Parkinson café op 21 april

do 07 april 2022 10.21 uur

DRACHTEN - Op 21 april 2022 organiseert het bestuur van het Parkinson Café Drachten / Burgum / Gorredijk haar jaarlijkse bijeenkomst. Het is de aftrap van het nieuwe jaar, waarbij de aanwezigen zullen worden meegenomen in de ambities en plannen voor 2022 en verder. De middag zal vooral in het teken staan van elkaar (weer) ontmoeten, ervaringen uitwisselen, kennis opdoen en met elkaar genieten van een muzikaal intermezzo.

"Wat hebben we er naar uit gekeken", zegt Nienke Baarsma, voorzitter van het Parkinson Café. "Met het voorjaar in aantocht willen we graag iedereen uit de regio Drachten, Burgum en Gorredijk, die te maken heeft met de ziekte van Parkinson, weer verwelkomen. Daarbij gaan we op een feestelijke wijze de jaarlijkse bijeenkomst van het Parkinson Café openen in Sûnenz."

Waardevolle ideeën en ervaringen uitwisselen

De Parkinson Cafe's helpen mensen met de ziekte van Parkinson om hun kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk te houden. Om deze mensen te ondersteunen organiseert het Parkinson Café jaarlijks verschillende bijeenkomsten. Zo is er, naast de jaarlijkse bijeenkomst voor de hele regio, ook iedere twee maanden een informele bijeenkomst in Drachten, Burgum en Gorredijk. "Bezoekers kunnen daar informatie krijgen over de ziekte van Parkinson en ideeën en ervaringen uitwisselen. Daarnaast biedt het café gezelligheid, muziek en verrassende ontmoetingen. Heel waardevol."

Verhalen over Parkinson en het belang van bewegen

Op de bijeenkomst van 21 april vertellen drie ervaringsdeskundigen hun eigen verhaal over de impact van de ziekte van Parkinson op hun leven. Daarnaast is een fysiotherapeut van het Parkinsonnet aanwezig, die vertelt over het belang van bewegen. Ook worden bezoekers meegenomen in de ontwikkelingen die gaande zijn rondom het opzetten van een groepsbehandeling in Drachten, specifiek voor mensen met de ziekte van Parkinson. "Reden genoeg om te komen dus!", aldus Baarsma.

Deelname aan de jaarlijkse bijeenkomst van het Parkinson Café op 21 april is gratis. De bijeenkomst vindt plaats in Sûnenz (Burgemeester Wuiteweg 140 in Drachten) en duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.