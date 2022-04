Scooterrijder zonder rijbewijs vlucht voor de politie: werkstraf

di 05 april 2022 14.45 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Beetsterzwaag hield dinsdag bij de kantonrechter bij hoog en bij laag vol dat hij niet de scooterrijder was die op 18 januari vorig jaar voor de politie was gevlucht. De rechter geloofde hem niet.

Herkend aan typische staartje

De verdachte was aan de politie ontkomen door met zijn scooter een bospaadje in te rijden. De man had op dat moment geen geldig rijbewijs. Een agente had hem herkend aan zijn typische staartje. De vrouw was een paar keer bij de Beetsterzwaagster aan de deur geweest, maar er werd niet open gedaan.

Omschrijving was nauwkeurig

Tegen de rechter zei hij dat hij niet de bestuurder was geweest. Wie wel had gereden wilde hij niet zeggen. De omschrijving die de politievrouw had gegeven van de scooterrijder was nauwkeurig geweest, vond de kantonrechter. “Zij heeft vaker met de verdachte te maken gehad”. De officier van justitie eiste voor het rijden zonder geldig rijbewijs een werkstraf van 14 uur en een voorwaardelijke celstraf van een week. De rechter vonniste conform de eis.