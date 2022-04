Bijzonder transport van 47 ton trekt door Drachten

ma 04 april 2022 22.04 uur

DRACHTEN - Een bijzonder transport trok maandagavond door Drachten. Het betrof de nieuwe Venekotenbrug. Het gevaarte is zo'n 9.50 meter breed en weegt 47 ton.

Via de loswal in Drachten was de brug eerder op de dag gelost en in de loop van de avond ging het vervolgens op transport. Mammoet begeleidde het transport via de Noorderhogeweg en N381 naar Oosterwolde. De brug zal daar eerst gestald worden op een industrieterrein alvorens het geplaatst gaat worden.

De ophaalbrug Venekoten uit 1964 in Oosterwolde was aan vervanging toe. Deze brug is inmiddels verwijderd en momenteel ligt er een tijdelijke brug over de Opsterlands Compagnonsvaart. De nieuwe brug heeft voor fietsers en wandelaars een aparte fiets- en wandelstrook. De nieuwe brug is daarmee breder dan de voormalige brug. De nieuwe brug zal deze zomer gereed moeten zijn.

