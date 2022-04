Tjardo redde kat Toby dankzij zwemtrapje in vaart

za 02 april 2022 15.35 uur

DRACHTEN - De familie Tuinstra uit Drachten kreeg vorige week zondagavond de schrik van hun leven. Toen ze toevallig de TV even op pauze hadden staan, hoorden ze buiten het geschreeuw van een kat. Vader Harry herkende meteen het geluid. Het was hun eigen kat Toby! Toen ze in de achtertuin gingen zoeken, hoorden ze dat het geluid van de waterkant aan de Gerben van Manenstraat kwam.

Zwemtrapje

Harry en zoon Tjardo sprinten meteen om het huis om bij het water te komen. Beiden liepen ze een kant op om zo snel mogelijk hun kat te kunnen vinden. Uiteindelijk bleek Toby zich aan de onderste trede van een zwemtrapje bij één van de buren te hebben vastgeklampt. Alleen zijn hoofdje kwam nog boven het water uit. Tjardo bedacht zich niet en sprong het water in om Toby te redden.

Veel geluk gehad

Toby werd thuis afgedroogd en naar een dierenarts gebracht. Daar is hij opgewarmd en onderzocht. "Het is je grootste angst om als kattenliefhebber je kat te verliezen in het aangrenzende water waar je woont. Wij en Toby hebben veel geluk gehad. Hij is door ons op tijd ontdekt en de zwemtrap bood hulp", aldus moeder Rennie.

'Plaats reddingsmiddelen'

Het is niet de eerste kat die in de Drachtstervaart terecht is gekomen. Volgens Harry zijn er al tientallen katten overleden doordat ze niet uit het water konden komen. De familie hoopt dat kattenliefhebbers in actie komen. "Wij hopen dat kattenbezitters na willen denken om bepaalde reddingsmiddelen te plaatsen aan bijvoorbeeld de steigers. Denk hierbij aan scheepstouwen of rieten matten. Op deze manier is er nog hoop voor deze beestjes als ze te water raken."

