Gorredijker bedreigt buurvrouw met brandstichting en snijbeweging

vr 01 april 2022 13.40 uur

LEEUWARDEN - Vroeger waren het vrienden, de overburen uit Gorredijk. Daar kwam verandering in om redenen die vrijdag op de zitting van de politierechter onduidelijk bleven. Een 67-jarige bewoner van Gorredijk stond terecht omdat hij zijn – voormalige – overbuurvrouw meermaals met de dood zou hebben bedreigd.

Doodsbedreigingen

De doodsbedreigingen zouden zowel verbaal, via de telefoon, zijn gebeurd en met gebaren. De Gorredijker zou een aantal keren een snijdende beweging langs de keel hebben gemaakt op momenten dat hij zijn ex-buurvrouw in het vizier kreeg. Allemaal leugens volgens de verdachte van de buurvrouw, waarover hij op de zitting van rechter Marlies Spooren zei dat “mevrouw zo’n gaffel heeft”.

Snijbeweging langs de keel

Hij zou ook tegen de reclassering hebben gezegd dat hij zijn buurvrouw zou afmaken als de rechter hem schuldig zou bevinden. Ook niet waar, volgens de Gorredijker. Het enige wat hij zou hebben gedaan was de middelvinger opsteken als hij zijn buurvrouw tegenkwam. De rechter zag alleen bewijs voor het eenmalig maken van een snijbeweging langs de keel en het dreigen de woning van de buurvrouw in brand te steken. Dat had de verdachte tegen een getuige gezegd.

Meewerken aan middelencontroles

Voor de andere bedreigingen was geen steunbewijs oordeelde rechter Spooren. De verdachte wilde niks met de reclassering te maken hebben, toch bepaalde de rechter dat hij zich daar zal moeten melden. Ook moet hij meewerken aan een behandeling en moet hij meewerken aan zogeheten middelencontroles.

250 euro smartengeld

De reclassering maakte zich zorgen over het alcoholgebruik van de man. Omdat hij in een proeftijd liep moet de Gorredijker van een oude voorwaardelijke werkstraf van 40 uur de helft alsnog uitvoeren. Hij moet aan zijn ex-buurvrouw 250 euro smartengeld betalen. De vrouw schreef in haar slachtofferverklaring dat ze is verhuisd omdat ze zich niet veilig voelde. Ze vreesde voor zichzelf en voor haar kinderen.