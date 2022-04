Negen mannen opgepakt voor zware mishandeling

do 31 maart 2022 13.52 uur

DRACHTEN - Voor een zware mishandeling op de Noordkade in Drachten heeft de politie in de afgelopen weken in totaal negen mannen opgepakt. Het gaat om een 19-jarige man uit Beetsterzwaag en acht mannen tussen 17 en 19 jaar uit Drachten.

De mishandeling vond op 26 februari omstreeks 2.00 uur plaats bij een uitgaansgelegenheid op de Noordkade in Drachten. Een groep van negen mannen viel twee mannen aan en sloeg en schopte hen. Eén van de slachtoffers kreeg meerdere malen schoppen in zijn gezicht, terwijl hij op de grond lag. Hij liep daardoor ernstig letsel op aan zijn gezicht.



De politie startte een onderzoek en de negen mannen werden buiten heterdaad aangehouden. Vier verdachten zijn door de rechter-commissaris in bewaring gesteld. Zij worden ervan verdacht het slachtoffer tegen het hoofd te hebben geschopt. De raadkamer heeft twee van hen vorige week onder strikte voorwaarden geschorst uit de voorlopige hechtenis.

Straatverbod

In samenwerking met de gemeente Smallingerland hebben alle negen verdachten tot 26 mei 2022 een gebiedsverbod gekregen voor het uitgaansgebied in Drachten.

Allen verdacht

Het politie-onderzoek is nog niet afgerond. Op het moment dat het Openbaar Ministerie het volledige proces-verbaal heeft ontvangen zal de officier vervolgingsbeslissingen gaan nemen. Alle negen mannen zijn op dit moment nog verdachte.