Veel messen in beslag genomen in Drachtster horeca

wo 30 maart 2022 14.51 uur

DRACHTEN - Ondanks het messenverbod in het horecagebied in Drachten zijn er nog steeds stappers die een mes meenemen. Op de foto is te zien wat sinds de heropening van de horeca in beslag is genomen in de horecagelegenheden. Dinsdag deed de wijkagent van de Kaden een ronde langs de ondernemers om deze messen op te halen.

De politie in Drachten mag in het horecagebied ook preventief fouilleren om te kijken of iemand messen bij zich heeft. Het maakt dan niet uit of het een keukenmesje of hobbymes is; alles wordt in beslag genomen en degene die het bij zich heeft kan een boete krijgen.