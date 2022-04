Donderdag code geel vanwege gladheid door sneeuw

wo 30 maart 2022 14.28 uur

DRACHTEN - Ondanks dat de lente al begonnen is kan er donderdag en vrijdag nog sneeuw vallen. Deze winterse neerslag kan vanaf donderdagmiddag plaatselijk voor gladheid zorgen. Daarom heeft het KNMI code geel afgekondigd vanaf donderdag 18.00 uur tot vrijdag 10.00 uur.

Met name het wegverkeer kan hinder ondervinden van de gladheid. Of mensen vrijdag in onze regio wakker worden in een winter wonderland blijft nog de vraag. Vooralsnog lijkt dat voor Friesland niet het geval.