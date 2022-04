50 boetes bij verkeerscontrole in Surhuisterveen

di 29 maart 2022 17.46 uur

SURHUISTERVEEN - De politie heeft dinsdag 50 boetes uitgedeeld bij een grote verkeerscontrole aan de Lauwers in Surhuisterveen. Bij de verkeersactie lag de nadruk op de controle van gewicht en lading van de voertuigen, maar ook tegen andere geconstateerde overtredingen werd opgetreden.

Vanaf 8.30 werden er door een viertal motoragenten en een drietal onopvallende auto's in de buurt van Surhuisterveen gecontroleerd. In veel gevallen hadden de bestuurders hun zaakjes niet goed voor elkaar. Er was onder meer sprake van losliggende lading, vasthouden van telefoons tijdens het rijden, ontbrekende verlichting, onjuist gebruik van handelaarskentekenplaten, scherp uitstekende delen, verlopen rijbewijzen, gladde en beschadigde banden.

Tijdens de weging van aanhangwagens en bestelbusjes, bleek dat er in 8 gevallen sprake was van een strafbare overbelasting of overschrijding van een aslast.

