Man gooit molotovcocktail bij vriendin naar binnen

di 29 maart 2022 13.05 uur

LEEUWARDEN - Een 51-jarige Dokkumer kon zich niet herinneren dat hij op 8 oktober vorig jaar bij de woning van zijn vriendin een molotovcocktail en een aansteker naar binnen had gegooid. Hij wist alleen nog dat hij destijds niet lekker in zijn vel zat. Dinsdag diende de strafzaak bij de meervoudige kamer.

Bierflesje met terpentine

Officier van justitie J.P. Senior eiste een gevangenisstraf van 320 dagen waarvan 180 dagen voorwaardelijk - de duur van het voorarrest - plus een werkstraf van 120 uur. De molotovcocktail, een bierflesje gevuld met terpentine, was weliswaar niet in brand gevlogen, maar er was wel sprake geweest van, zoals het juridisch heet, voorbereidingshandelingen en het voorhanden hebben van een molotovcocktail.

'Bedreigende en gevaarlijke situatie'

Terwijl hij voor de deur stond zou de Dokkumer geroepen hebben: "Jim gjinne allegearre dea". Er was geen brand ontstaan, maar dat deed niets af aan de angstige momenten die de vriendin en haar twee kinderen hadden beleefd. De officier: "Verdachte heeft een ontzettende bedreigende en gevaarlijke situatie in het leven geroepen". Toen de ruit van de voordeur van de woning van de vriendin was vernield kreeg de politie tegelijkertijd drie paniekerige telefoontjes: van de vriendin en haar zoon en dochter.

'Meitsje jim allegeare dea'

De Dokkumer wist er niets meer van. Hij wist wel dat hij naderhand wakker werd in het hok van zijn moeder. De woning van zijn moeder was altijd een soort van veilige haven. "Als er iets is, dan ga ik naar mijn moeder toe". Een paar weken eerder, op 17 september, had hij de dochter van zijn vriendin en haar vriend met een hakbijl bedreigd. Hij had soortgelijke bewoordingen gebruikt als bij het incident met de molotovcocktail: "Ik meitsje jim allegeare dea..."

Verslavingsgevoelig

Hij had pertinent niet gedreigd, zei de Dokkumer. Beide keren was hij onder invloed van drugs en alcohol. Vooral de drank heeft op hem een slechte uitwerking, dan wordt hij agressief. Hij is bovendien verslavingsgevoelig, stelde een psycholoog vast. Het agressieve gedrag heeft volgens de deskundige onder andere te maken met onverwerkte, traumatische ervaringen. De Dokkumer is gemotiveerd voor begeleiding door de hulpverlening en een behandeling.

'Continu verbaal agressief'

Hij en zijn vriendin zijn nog steeds een stel. De vrouw schreef een brief aan de officier. Ze schreef dat zij en de verdachte met elkaar door willen en ze wil niet dat hij straf krijgt. Het probleem is volgens de officier dat de man "continu verbaal agressief wordt als hij geconfronteerd wordt met een situatie die hem niet zint". De officier was er niet gerust op dat de Dokkumer "over voldoende vaardigheden beschikt om tot tien te tellen als hem iets niet zint".

Cannabis is medicijn

De Dokkumer is bereid om overal aan mee te werken, behalve aan een verbod op het gebruik van cannabis. "Dat is voor mij een medicijn", zei hij. De officier wil dat de rechtbank een alcoholverbod oplegt. De Dokkumer is sinds 24 februari weer op vrije voeten. Voorwaarde voor de vrijlating was dat hij meewerkte aan een behandeling die gericht is op het omgaan met problemen, stress en traumatische ervaringen uit het verleden.

Wat de molotovcocktail betrof vond advocaat Paul Bollema dat zijn cliënt moest worden ontslagen van alle rechtsvervolging omdat er sprake was van 'een vrijwillige terugtred". De Dokkumer had de molotovcocktail en de aansteker naar binnen gegooid, maar geen brand gesticht.

De rechtbank doet op 12 april uitspraak.