Friese chauffeurs brengen hulpgoederen naar Moldavië

ma 28 maart 2022 19.25 uur

DRACHTEN - Vier vrachtwagenchauffeurs zijn momenteel onderweg naar oost Europa om hulpgoederen te brengen voor gevluchte mensen in Oekraïne. De chauffeurs zijn Durk Douwes uit Feanwâlden, Freerk Lautenbag uit Jistrum, Jeen Holwerda uit Earnewâld en Peter Kloosterboer uit Groningen.

In de afgelopen drie weken hebben de heren een actie op touw gezet om de hulpgoederen te verzamelen. Dat gebeurde in heel Noord Nederland. Het konvooi van vier vrachtwagens vertrok zondagochtend met een lading van 65 ton. Jeen Holwerda kon WâldNet maandagavond laten weten dat ze na twee dagen in Boedapest zijn gearriveerd. "Wy binne halverwege..."

65 ton lading

Holwerda laat weten dat ze voor Stichting Mensenkinderen aan de slag zijn gegaan. Deze hulpvraag bereikte via de kerk in Buitenpost de heren en ze besloten gelijk in actie te komen. "Wy ha ús netwurk brûkt om goederen en jild yn te sammeljen. It is in lading fan 65 ton wurden mei haadsaaklik iten, bêden, matrassen en medisinen."

Veel sponsors

Vanuit de transportwereld werd veel materieel beschikbaar gesteld waaronder de bedrijven Combex en transportbedrijf Reining. Ook de Scania dealer in Drachten en DAF in Leeuwarden hielpen om het transport mogelijk te maken. Daarnaast waren er bijvoorbeeld ook rotaryclubs die hun financiële steentje hebben bijgedragen.

Meerdere losadressen

Doordat de meeste vluchtelingen naar Polen komen, is Moldavië de laatste tijd wat onderbelicht gebleven terwijl het land ontzettend arm is. Via de stichting Mensenkinderen weten de chauffeurs deze week de juiste plekken te bereiken. De stichting heeft mensen ter plaatse zodat alles goed terecht komt. De chauffeurs hebben in het land meerdere losadressen om hulpgoederen af te leveren.

In de loop van deze week zullen de chauffeurs Moldavie binnenrijden. Het lossen zal daarna enkele dagen in beslagnemen. De reis (heen en terug) duurt in totaal zo'n tien dagen.

