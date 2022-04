Scooterrijder gewond na botsing met auto

ma 28 maart 2022 14.41 uur

DRACHTEN - Een scooterrijder is maandag even voor 14.00 uur in botsing gekomen met een auto. Dit gebeurde op de Dorsvloer in Drachten. Hierbij raakte de bestuurder van de scooter gewond.

Vermoedelijk was de scooterrijder op de verkeerde weghelft terecht gekomen, waarna de automobilist hem niet meer kon ontwijken. De bestuurder van de scooter is nagekeken door het ambulancepersoneel en is daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Zowel de auto als de scooter raakten beschadigd bij het ongeval.

