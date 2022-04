Anjumer krijgt ook in hoger beroep acht maanden cel voor gooien bierfles naar agent

ma 28 maart 2022 14.20 uur

LEEUWARDEN - De Anjumer (27) die in de nacht van 30 op 31 december vorig jaar een politieman een volle bierfles in het gezicht smeet, is maandag in hoger beroep veroordeeld tot 12 maanden cel waarvan 4 voorwaardelijk. Die straf kreeg de man op 12 januari ook opgelegd van de politierechter. Het gerechtshof bepaalde dat hij een schadevergoeding van 10.000 euro aan de getroffen agent moet betalen.

Noodverordening

Het was in december vorig jaar al de hele maand december al onrustig geweest in Anjum. Vanwege de onrust had de burgemeester een noodverordening uitgevaardigd. Op de avond van 30 op 31 december kwamen politie en de ME in actie omdat jongeren de brandweer hinderden bij het blussen van een brand aan de Mûnebuorren.

Tikken met de wapenstok

De agent die gewond raakte maakte deel uit van een groep die de ME ondersteunde. Samen met nog wat mensen stond de verdachte in voortuin van zijn woning. Toen de groep niet snel genoeg gehoor gaf aan het bevel om naar binnen te gaan, werden er tikken met de wapenstok uitgedeeld.

Oogcontact

De verdachte kreeg twee tikken van het latere slachtoffer. Volgens de agent reageerde de Anjumer daarop meteen door hem de bierfles in het gezicht te gooien. Ook twee collega-politiemensen bevestigden dat de verdachte bewust en met kracht het flesje gooide. De Anjumer beweerde dat hij, als een soort afleidingsmanoeuvre om zijn familieleden te beschermen, het flesje vasthield en bier over de agenten wilde sprenkelen. Bij het heen en weer zwaaien zou het flesje uit zijn hand zijn geschoten.

“Provocerend en opgefokt”

De Anjumer zit sinds het voorval vast. Op de vraag wat het verblijf in de cel met hem doet, zei hij alleen maar dat hij “verschrikkelijk” vond. De advocaat-generaal (AG, de officier van justitie in hoger beroep) zei twee weken geleden dat de verdachte die avond zich “provocerend en opgefokt” gedroeg toen de agenten hem maanden om in de woning te gaan. De AG ging er vanuit dat de man het bierflesje bewust en “heel hard” de agent in het gezicht heeft gegooid.

Oogkas kapot

De gevolgen voor de agent zijn ingrijpend. Hij liep een kapotte oogkas en een gebroken neus op. De man is nog niet steeds aan het werk en heeft nog altijd veel last van de opgelopen kwetsuren. Hij moet volgens zijn advocaat een ingrijpende operatie ondergaan, waarbij een reconstructie van de oogkas wordt gemaakt. De agent zei dat hij de verdachte “voor honderd procent” aansprakelijk stelde voor wat hem is overkomen.