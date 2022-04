Finale Play-Offs Oerrock op 2 april

ma 28 maart 2022 13.08 uur

URETERP - De finale van de Play-Offs van Oerrock wordt op zaterdag 2 april gehouden in MFC De Wier in Ureterp. Er is sprake van een uitgestelde finale, want door de coronacrisis vond er twee jaar achtereen geen eindronde plaats.

Op 2 april gaan de winnaars van de in 2019 en 2020 gehouden voorrondes strijden om een ticket voor een optreden op het Ureterper festival. De bands die in De Wier het podium betreden zijn: Echoes of Industry, Female Flower, The Pinheads en The Cops. De optredens worden beoordeeld door een vakjury, de nummers één en twee verdienen een optreden op Oerrock.

"De bands kunnen een optreden op Hemelvaartsdag winnen", vertelt bestuurslid Jan Boonstra van Oerrock. "Behalve als The Cops wint, want dat is een tributeband en die krijgen dan een plekje in de line-up van de zaterdagavond samen met alle andere tributebands."

Nieuw dit jaar is dat de toegang tot de finale-avond niet gratis is. Omdat er in verband met de geldende Coronaregels in totaal 500 bezoekers naar binnen mogen, wordt entree geheven. "Alleen via kaartverkoop kunnen we garanderen dat we het maximumaantal niet overschrijden," aldus Jan Boonstra.

De toegangsbewijzen kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar via www.oerrock.nl