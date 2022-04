Ontwerpjewijnetiket.nl bestaat 1 jaar

ma 28 maart 2022 10.33 uur

OENTSJERK - Het idee ontstond al 5 jaar geleden, op een zomeravond in de achtertuin. Maar zoals het vaak gaat, bleef het bij een idee. Oprichters Murk en Marieke Pietersma uit Oentsjerk vieren deze week dat hun gezamenlijke idee, Ontwerpjewijnetiket.nl, dankzij de avondklok toch realiteit werd.

"In het verleden maakten we voor gelegenheden van vrienden en familie wel eens een fles wijn met een persoonlijk wijnetiket", vertelt Murk Pietersma. "We kochten dan een fles wijn en weekten het etiket eraf. Vervolgens plakten we met spuitlijm ons eigengemaakte wijnetiket erop. Daar werd altijd erg enthousiast op gereageerd."

"De fles wijn werd extra lang bewaard of de lege fles kreeg een speciaal plekje in huis. Op een zomeravond in de achtertuin bedachten we dat we onze persoonlijke wijnetiketten wel eens voor meer mensen mogelijk konden maken. Vol enthousiasme registreerden we de domeinnaam Ontwerpjewijnetiket.nl. Maar daar bleef het vervolgens bij."

"Tot we in december 2020 in lockdown zaten en er een avondklok van kracht was. We zochten afleiding en we bedachten dat dit wel eens het moment kon zijn om ’s avonds te werken aan dat ene plan wat er nooit van kwam. Zo gezegd, zo gedaan. ’s Avonds als de kinderen op bed lagen, zaten we ieder achter onze laptop en we bouwden samen de website op. We vertelden het aan niemand, het was onze geheime missie. In maart was de website zover dat we het aandurfden om er enige bekendheid aan te geven. Op 1 april lanceerden we onze site officieel online. Vanaf nu kon iedereen op onze website een persoonlijk wijnetiket maken!"

"Het idee op zich bestond natuurlijk al, uitgebreide websites waar je producten met naam en foto kunt bestellen. Wij onderscheiden ons met wijn die kwalitatief goed is. Daarnaast hechten wij veel waarde aan de persoonlijke elementen op het etiket. Tot in de kleinste details kun je een wijnetiket persoonlijk maken. Je geeft dus naast een persoonlijk wijnetiket ook nog eens gegarandeerd een goede fles wijn."

Het tweetal is nu een jaar onderweg en ze hebben geweldige wijnetiketten voorbij zien komen. "Mensen gebruiken het voor de meest uiteenlopende gelegenheden, bijvoorbeeld om te vertellen dat ze een kindje krijgen, om iemand als getuige te vragen en als cadeau voor een bruiloft of verjaardag", aldus Marieke Pietersma.

"Een klant heeft zelfs zijn vriendin mee naar Parijs gevraagd op 8 flessen witte wijn. Doordat we kwaliteitswijn aanbieden, hebben wij ook zakelijke bestellingen. Bedrijven die hun medewerkers in de zomer verrassen met een goede fles rosé, een horecazaak die haar eigen wijn schenkt en een makelaar die via ons een eigen wijn aanbiedt bij de verkoop van een woning. We blijven onze website door ontwikkelen. Tot op heden was het een gezamenlijk project dat we beiden naast ons werk 'erbij' deden. We hebben er veel van geleerd, maar we zien ook de potentie. We hopen dat er de komende jaren nog vele persoonlijke wijnetiketten gemaakt worden op onze site."

Link: www.ontwerpjewijnetiket.nl