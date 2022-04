Hoge brandstofprijzen: 6 tips om zuiniger te rijden

ma 28 maart 2022 10.30 uur

NIJEGA - De brandstofprijzen rijzen de pan uit. Een liter brandstof is nog nooit zo duur geweest als nu. Toch is het mogelijk om veel brandstof te besparen als je in de auto stapt. Dat is fijn voor je portemonnee én voor het klimaat. Zes tips hoe je zuiniger kunt rijden:

1. Bandenspanning

Je kunt tot wel 150 euro per jaar besparen op brandstof door elke twee maanden je autobanden op de juiste spanning te brengen. Omdat de autobanden langzaam leeglopen, rijd je al snel met een te lage bandenspanning. Daardoor verbruikt het voertuig meer energie. Je vindt de hoogte van de bandenspanning vaak op een sticker in je autodeur, het handschoenenvakje of de tankdop.

2. Pas rijstijl aan

Tegenwoordig zie je het al vaker gebeuren. Mensen die langzamer rijden op de snelweg. Dat is een slimme truc om brandstof te besparen. Immers, hoe sneller je rijdt, hoe meer energie het kost. Let er wel op dat je niet te langzaam gaat rijden (langzamer dan het vrachtverkeer bijvoorbeeld) waardoor het gevaarlijke situaties oplevert.

3. Cruise control

Heeft je auto cruise control? De cruise control helpt je om automatisch op constante snelheid te blijven rijden, waardoor je ook nog een stuk relaxter rijdt (en minder brandstof verbruikt). Als je langere tijd veilig kan doorrijden, zet dan de cruise control aan. Bijvoorbeeld op de snelweg.

4. Gebruik de ECO-modus

Veel auto's hebben tegenwoordig een speciale ECO-modus. Deze zorgt ervoor dat de motor én de systemen die veel stroom verbruiken, zoals de airco, zo zuinig mogelijk werken. Hierdoor kan je per liter brandstof of kWh stroom de meeste kilometers afleggen en rijd je ongeveer 10% zuiniger.

5. Volg de schakelindicator

De schakelindicator op het dashboard laat zien wanneer je het best kan schakelen om zo zuinig mogelijk te rijden. Nieuwe auto's hebben deze indicatie op het instrumentenpaneel. Hiermee bespaar je zo’n 5% aan brandstof. Heeft je auto geen schakelindicator? Schakel dan rond de 2000 toeren naar een hogere versnelling.

6. Start-stopsysteem

Het start-stopsysteem schakelt de motor uit zodra de auto stilstaat. Zo verbruik je geen brandstof als je bijvoorbeeld voor het stoplicht staat te wachten. Bij de meeste auto’s staat het start-stopsysteem automatisch aan. Heeft je auto geen start-stopsysteem? Zet dan de motor handmatig uit wanneer je een tijdje stil moet staan.