Sluisfabriek opent zaterdag en zondag de deuren

vr 25 maart 2022 13.16 uur

DRACHTEN - De Sluisfabriek in Drachten en de makers die in het gebouw zitten openen zaterdag en zondag hun deuren. Tijdens de lente editie van het Open Sluis weekend kan er een kijkje worden genomen de studio's, ateliers en werkplaatsen. Bezoekers zijn welkom van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Daarnaast is er ook muziek in de podiumtent Smallingerland die buiten staat opgesteld. Met optreden van Bigband Drachten en Soulblender. De Sluisfabriek is te vinden aan de Tussendiepen 6 in Drachten.