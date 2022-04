Man eindigt met auto op z'n kant in weiland

vr 25 maart 2022 05.56 uur

URETERP - Een automobilist is in de nacht van donderdag op vrijdag rechtdoor geschoten op een T-splitsing in Ureterp. Hij kwam tot stilstand op z'n kant in een weiland aan de Boerestreek. De man reed van Siegerswoude naar Ureterp. Op de T-splitsing van de Boerestreek en de Tolheksleane raakte hij een schampblok. Vermoedelijk speelde de dichte mist hierin een rol.

De brandweer, ambulance en de politie werden rond 04.45 uur opgeroepen. De man wist uiteindelijk zelf de auto te verlaten. Hij is opgevangen door het ambulancepersoneel, maar kwam er vanaf met lichte verwondingen. Vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig. De politie heeft tijdens het incident de weg afgesloten voor het overige verkeer. Een berger heeft het voertuig opgehaald.

FOTONIEUWS