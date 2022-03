Fietsertje aangereden door auto in Drachten

wo 23 maart 2022 19.55 uur

DRACHTEN - Een jongetje is woensdagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de parkeerplaats aan de Dwarswyk in Drachten. Het slachtoffertje fietste tussen geparkeerde auto's door en werd over het hoofd gezien door een automobilist.

Het jongetje was behoorlijk geschrokken. Hij is door het ambulancepersoneel opgevangen en later overgebracht naar het ziekenhuis.