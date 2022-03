Benedictus wordt informateur in Smallingerland

di 22 maart 2022 20.38 uur

DRACHTEN - Geart Benedictus wordt de informateur in de coalitie-onderhandelingen in Smalllingerland. Dat heeft het CDA, de grootste partij in de gemeente, bekendgemaakt. De partij was aan zet om de eerste stap te zetten voor een nieuw bestuur.

De informateur onderzoekt de meest kansrijke mogelijkheid om te komen tot een stabiel bestuur in de gemeente Smallingerland voor de komende periode. De heer Benedictus heeft zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau ervaring met vergelijkbare vraagstukken. Daarnaast is Benedictus lid geweest van de Eerste Kamer en was hij lid van de Staten van Fryslân.

"Als CDA zijn wij erg blij dat wij Dr. G. Benedictus bereid hebben gevonden om in Smallingerland aan de slag te gaan als informateur. Een gezaghebbende nestor met veel vertrouwen," Tjebbe van der Meer.

Opdracht

"De informateur wordt op initiatief van CDA Smallingerland, met instemming van de overige partijen, gevraagd een verkenning te verrichten naar de vorming van een stabiel bestuur en daartoe tot een voorstel te komen. De informateur zal schriftelijk verslag uitbrengen van deze verkenning, inclusief werkwijzen, onderbouwing en voorstel tot coalitievorming."