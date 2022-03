Man steelt messen bij de Blokker in Drachten

di 22 maart 2022 16.40 uur

DRACHTEN - Een man heeft dinsdag een aantal messen gestolen bij de Blokker in het centrum van Drachten. De winkeldief kon ontkomen en is rond 14.30 uur weggevlucht in de richting van de Lawei. Door de politie en de handhaving werd direct een zoekslag gemaakt.

De verdachte man is ongeveer 1,75m lang. Hij droeg een winterjas, blauwe broek en zwarte schoenen. De man is nog niet aangehouden. Weet u meer over deze diefstal? Dan kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844.