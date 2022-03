Geen verschil na hertelling in Smallingerland

ma 21 maart 2022 20.50 uur

DRACHTEN - Een hertelling heeft maandag niet gezorgd voor een verschil in zetels ten opzichte van de eerste telling. Dat maakte burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland bekend tijdens de openbare zitting maandagavond. Dat betekent dus dat het CDA definitief de grootste is in Smallingerland met 5 zetels.

Vrijdagavond kondigde de burgemeester aan dat er een volledige hertelling nodig was. Eerder die week was er namelijk een fout gemaakt bij het invoeren van de stemmen. Door een typfout kreeg de ELP bij één van de stembureau's 900 stemmen, terwijl dat er 90 moesten zijn.

In het gemeentehuis werd maandag dus met man en macht geteld om te kijken of er meer fouten waren gemaakt. Er werd geteld met vijf telteams. Ieder team bestond uit vier tellers en een telleider. Na deze telling kon de zetelverdeling die bekend was geworden na de eerste telling worden bevestigd.