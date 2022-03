Wijnjewoude en omstreken zonder stroom door storing

ma 21 maart 2022 11.07 uur

WIJNJEWOUDE - Zo'n 540 huishouden in Wijnjewoude, Hemrik en Donkerbroek zaten maandagochtend zonder stroom. Een storing was hiervan de oorzaak. Een monteur is ter plaatse gekomen om de storing te verhelpen.

Even voor 12.00 uur hadden 369 huishoudens weer stroom. Een half uur later had iedereen weer spanning op het net.

Het ging om de volgende straten:

Ald Duerswald

Binnenwei

Bremerheide

Butewei

Compagnonsfeart

Dopheide

Gentiaan

Hagerank

Honk

Jan Evertswyk

Jan Hofswyk

Klein Groningen

Kraalheide

Lavindelheide

Loksleane

Moskou

Moskouwei

Nije Heawei

Noormanstrjitte

Opper Haudmare

Opperbuorren

Petersburg

Russchenreed

Sparjeburd

Strukheide

Te Nijenhuiswei

Tjalling Harkeswei

Tolleane

Weinterp

Welfingstrjitte

Wolverlei