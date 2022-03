Expositie Louie Barkov officieel geopend

zo 20 maart 2022 14.44 uur

DRACHTEN - Hoewel de expositie al sinds 18 februari te bewonderen is, werd hij zaterdag officieel geopend. De expositie 'Messin’ Up Your Happy Home 2' van Louie Barkov. De geplande officiële opening kon in februari niet doorgaan in verband met de storm Eunice.

Zaterdagmiddag was het zover. Het werd een feestelijke opening met livemuziek en een hapje en een drankje. De kunstenaar Louie Barkov heeft zelf met zijn band Duo Satan een akoestisch optreden verzorgd. De expositie is tot 17 april te zien in de publiekshal van De Lawei in Drachten.

FOTONIEUWS