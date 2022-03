Waterballet op fietspad na gesprongen waterleiding

zo 20 maart 2022 09.43 uur

DRACHTEN - Een gesprongen waterleiding heeft ervoor gezorgd dat het fietspad langs Het Noord in Drachten zondagochtend niet meer begaanbaar is. Het pad is daarom afgesloten voor het doorgaande verkeer.

In het fietspad was een lekkage ontstaan in een waterleiding. Als gevolg hiervan spoelde het water lange tijd over de weg. Dit zorgde voor een waterballet.

Vitens is ingeschakeld om de lekkage te verhelpen. De storing is naar verwachting rond het middaguur opgelost.

FOTONIEUWS