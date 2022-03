Drugsrijder botst op geparkeerde auto's: ravage

za 19 maart 2022 13.20 uur

DRACHTEN - Een automobilist veroorzaakte vrijdagnacht een ravage in Drachten. Drie auto's raakten door een aanrijding in elk geval flink beschadigd.

De aanrijding vond omstreeks 1.30 uur plaats op de Gerben van Manenstraat. Volgens een buurtbewoner zou de 34-jarige automobilist uit Drachten eerst een geparkeerde auto hebben geraakt waarna hij frontaal in botsing kwam met nog een andere auto. Er raakten in totaal vijf auto's beschadigd door de aanrijding.

Knal

Een andere buurtbewoonster hoorde de knal van de aanrijding en belde gelijk de politie. Agenten hebben in de straat bij de auto eigenaren aangebeld om ze in kennis te stellen van de aanrijding. Alle vier auto's stonden op de parkeerstrook.

Rijbewijs ingevorderd

Het rijbewijs van de man is door de agenten ingevorderd omdat hij hoogstwaarschijnlijk onder invloed van drugs achter het stuur was gekropen. Zo laat de politie WâldNet weten. De man is daarom aangehouden en meegenomen naar het bureau voor een bloedproef. De uitslag zal later duidelijk moeten maken welke drugs (en hoeveel) hij heeft gebruikt.

