Volledige hertelling stemmen in Smallingerland

vr 18 maart 2022 20.52 uur

DRACHTEN - Burgemeester Rijpstra heeft vrijdagavond, in zijn functie als hoofd stembureau van de gemeente Smallingerland, besloten om een volledige hertelling van de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Smallingerland te eisen. "Ik ben zeer geschrokken omtrent de gang van zaken rondom het proces van deze week. Ik zal daarom maandagochtend bij de vaststelling van de verkiezingsuitslag, het voorstel doen tot een volledige hertelling van de verkiezingsuitslag".

Afgelopen donderdag bleek dat door een tikfout op de uitslagenavond 900 stemmen ten gunste van de ELP bekend werden gemaakt, terwijl dit er 90 stemmen hadden moeten zijn. Inmiddels is ook gebleken dat er een wijziging doorgevoerd moest worden ten aanzien van het aantal getelde stemmen, op donderdag tijdens de telling op kandidaatsniveau.

Ook blijken er vier voorkeurszetels te zijn toegewezen in plaats van de eerder gepubliceerde twee. Burgemeester Rijpstra heeft aangegeven geen enkel misverstand te willen laten bestaan over de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Hij is daarom dan ook voornemens om op maandag 21 maart niet over te gaan tot ondertekening van het proces verbaal tot vaststelling van de verkiezingsuitslag.

Een volledige hertelling zal in dat geval met een tweetal telteams - en een derde controleteam - worden uitgevoerd. Dit om "absolute zekerheid te krijgen over de verkiezingsuitslag", aldus burgemeester Rijpstra. De gemeente wil de hertelling starten op maandag 21 maart en deze binnen twee dagen afgerond hebben.