Tikfout: ELP raakt nog een zetel kwijt

vr 18 maart 2022 11.30 uur

DRACHTEN - Door een tikfout is de ELP in de gemeente Smallingerland nog een zetel kwijt geraakt. De nederlaag van de partij wordt hiermee nog groter. De partij had 7 zetels en heeft nu niet 4 zetels gehaald maar slechts 3. De zetel die de ELP verliest, gaat naar de ChristenUnie. Deze partij had 4 jaar geleden 4 zetels en komt nu uit op 5 zetels.

De gemeente Smallingerland laat weten: "Bij de centrale en openbare telling van donderdag 17 maart is gebleken dat de zetelverdeling bij de voorlopige uitslag niet juist was. Door een tikfout op de uitslagenavond zijn 900 stemmen bekend gemaakt ten gunste van de ELP, dit hadden echter 90 stemmen moeten zijn. Dit had betrekking op één van de grotere stembureaus in onze gemeente." Burgemeester Jan Rijpstra heeft direct na het bekend worden van deze fout, de lijsttrekkers van de ELP en de CU gebeld en zijn excuses aangeboden.

CDA blijft de grootste partij

De centrale telling heeft bevestigd dat het CDA inderdaad de grootste partij is geworden. Het CDA heeft 3377 stemmen gekregen, de CU zit daar kort achter met 3329 stemmen.

Voorkeurszetels

Bij de ChristenUnie is met 237 voorkeursstemmen Pieter van der Zwan gekozen in de gemeenteraad. Hij stond op plaats 11 van de lijst en komt door deze voorkeursstemmen op plaats 3 te staan van deze partij. Bij D66 is met 433 voorkeursstemmen Jantine Klasema-Meister gekozen in de gemeenteraad. Zij stond op plaats 4 van de lijst en komt door de voorkeursstemmen op plaats 2 te staan van deze partij.

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen wordt definitief vastgesteld in een openbare zitting op maandag 21 maart om 10.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Vanaf dan ligt de uitslag ook ter inzage op het gemeentehuis.