Brandweer blust schuurtje achter woning

vr 18 maart 2022 05.33 uur

DRACHTEN - In de nacht van donderdag op vrijdag is er brand ontstaan in een schuurtje achter een woning in Drachten. Het brandende hokje stond tussen de Wildzang en De Zwaluwstaart. Al voor de brandweer ter plaatse was stond vermoedelijk de bewoner al te blussen met een tuinslang.

De brandweer heeft sloopwerkzaamheden moeten uitvoeren om goed bij de brandhaard te kunnen komen. De oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend.

FOTONIEUWS