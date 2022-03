Handrem vergeten: auto eindigt in Drachtstervaart

do 17 maart 2022 16.10 uur

DRACHTEN - Het is niet de eerste keer en het zal vast niet de laatste keer zijn. Een auto belandde donderdagmiddag in de Drachtstervaart. Het gebeurde aan het Moleneind ter hoogte van het politiebureau. Bij het ongeval raakte niemand gewond.

De bestuurster had even voordat het ongeval gebeurde, haar voertuig geparkeerd bij het politiebureau. Ze had de handrem nog wel omhoog getrokken maar kennelijk niet ver genoeg. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig in de loop van de middag uit de vaart getakeld.

FOTONIEUWS