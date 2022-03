Eerste kievitsei Opsterland wederom gevonden op verkiezingsdag

do 17 maart 2022 09.40 uur

BEETSTERZWAAG - In Opsterland is het eerste kievitsei gevonden op de verkiezingsdag. Symen Abe Hoekstra vond het ei woensdag om 15.10 uur. Vier jaar geleden was hij ook al de eerste, ook toen was het op de dag van stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Hoekstra zoekt al van jongs af aan naar kievitseieren. “Het zoeken naar kievitseieren is me met de paplepel ingegoten. Vier jaar geleden vond ik, ook op de verkiezingsdag het eerste kievitsei van Opsterland. Dat is wel echt heel bijzonder". Tijdens de verkiezingsavond kreeg Hoekstra de oorkonde en het vindersloon uit handen van burgemeester Ellen van Selm.