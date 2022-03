Brandstofdief vlucht voor politie na wilde achtervolging

do 17 maart 2022 09.33 uur

BEETSTERZWAAG - Een vooralsnog onbekend gebleven brandstofdief is donderdagavond gevlucht voor de politie na een achtervolging op de A7 tussen Beetsterzwaag en Marum. De man is uiteindelijk te voet ontkomen aan de politie ondanks nog een zoekactie waarbij een politiehond werd ingezet.

De politie kwam de man op het spoor nadat er even voor 23.00 uur een brandstofdiefstal plaatsvond bij het Shell tankstation aan de Hoofdstraat in Beetsterzwaag. De politie laat WâldNet weten dat er ter plaatse een 28-jarige man uit Almere kon worden aangehouden. Hij en zijn voertuig waren nog aanwezig toen de eerste agenten arriveerden. Al snel werd duidelijk dat er nog een tweede voertuig in het spel was.

Spookrijdend op A7

Op de A7 tussen Drachten en Groningen ontstond even later een achtervolging nadat agenten de auto in het vizier hadden gekregen. Het werd een 'wilde achtervolging' waarbij de dief spookrijdend aan de politie probeerde te ontkomen. Ook werden meerdere blokkades genegeerd en werd een politieauto geramd. De man sloeg uiteindelijk bij Marum te voet op de vlucht. Ondanks een zoektocht met meerdere eenheden en een politiehond, werd de man niet meer aangetroffen. Zijn auto is wel in beslag genomen.