ELP grote verliezer in de gemeente Smallingerland

wo 16 maart 2022 23.35 uur

DRACHTEN - De ELP is de grote verliezer geworden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Smallingerland. De partij verloor 3 zetels en houdt 4 over. Vier jaar geleden was de partij succesvol, vooral omdat de partij zich hard maakte voor de koopzondag.

Het CDA, VVD en SP wonnen 1 zetel. Het CDA is met 5 zetels de grootste partij van de gemeente geworden. De ELP, ChristenUnie en PvdA volgen met 4 zetels.