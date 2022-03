Oekraïense vluchtelingen in Hotel Van der Valk

wo 16 maart 2022 12.20 uur

DRACHTEN - Hotel van der Valk in Drachten gaat binnenkort onderdak bieden aan Oekraïense vluchtelingen. Het hotel was - evenals alle groepsaccommodaties - door Smallingerland benaderd met een verzoek tot mogelijke opvang. Elke gemeente probeert namelijk plek te regelen voor de Veiligheidsregio Fryslân. Elke Veiligheidsregio in Nederland moet op zijn beurt in eerste instantie 1000 plekken verzorgen.

Naar alle waarschijnlijkheid worden vanaf volgende week Oekraïense vluchtelingen opgevangen in Hotel Van der Valk. De gemeente Smallingerland gaat in de tussentijd aan de slag om nog meer onderdak te regelen. Hierbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld leegstaand vastgoed van gemeente, maar ook particulier eigendom.

Bijeenkomst vluchtelingen

In de Bethelkerk in Drachten wordt donderdagavond om 19.30 uur een bijeenkomst georganiseerd over opvang van vluchtelingen. De organisatie is in handen van de gemeente met M.O.S. en VluchtelingenWerk Nederland.

Tijdens de bijeenkomst wordt gepraat over manieren waarop inwoners kunnen helpen met huisvesting, vrijwilligershulp en inzamelen. Er is gelegenheid om vragen te stellen en de informatie-bijeenkomst is ook online te volgen via Smelne FM. Op bethel.nl/noodhulp vindt u meer informatie en de link naar de uitzending.