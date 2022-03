Gratama-prijs voor Freark Smink en Klaasje Postma

wo 16 maart 2022 09.48 uur

DRACHTEN - Freark Smink en Klaasje Postma werden dinsdagavond in De Lawei verrast met de Gratama-prijs. De prijs werd uitgereikt door cultuurwethouder Robin Hartogh Heys van de Lier van de gemeente Smallingerland.

De prijs is in 1997 ingesteld door de gemeente Smallingerland, in nauwe samenwerking met De Lawei. Aan de prijs is een geldbedrag van 2.500 euro verbonden en een kunstwerk. Het duo werd verrast na hun voorstelling 'Wat Soesto!' in de Roel Oostrazaal in De Lawei.

In het juryrapport staat geschreven:

"De prijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt aan twee mensen, die zowel los van elkaar als mét elkaar, vele podia hebben bespeeld en ongetwijfeld nog zullen bespelen. Zij stonden in hun lange carrière als spelers op het toneel, in klassieke producties van Ibsen, Tsjechov en Shakespeare, waren te zien in televisie- en filmrollen en hebben zo in de loop der jaren een groot publiek aan zich gebonden. Toegankelijk door de vele stukken in de Friese taal, over herkenbare onderwerpen, met oog voor de Friese cultuur en historie.

Freark (Sondel, 28 maart 1948) bereikte acht jaar lang een jong publiek met de kinderserie Sybe Satellyt, terwijl Klaasje (Grou, 10 februari 1946) met het door haar geschreven stuk Rolling Home heeft veroorzaakt dat iedereen in Friesland weet dat er 4 gehaktballetjes in elke kop groentesoep horen. Dit stuk heeft ze meer dan 150 keer gespeeld, waaronder ook een aantal voorstellingen in Canada

Twee mensen die op het toneel de dagelijkse dingen zodanig inkleuren, dat je als publiek een beetje rijker naar huis gaat."

De adviescommissie voor het toekennen van de prijs bestaat uit Carla Gratama-Van der Heijde, de weduwe van Rients Gratama, Stef Avezaat, directeur van De Lawei en wethouder Robin Hartogh Heys.

Eerdere winnaars waren o.a. Rients Gratama, Rutger Hauer, Peter Tuinman, Jos Thie en Grietine Molenbuur.

