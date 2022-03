Wegdek bezaaid met olie na kop-staartbotsing

di 15 maart 2022 22.33 uur

DRACHTEN - De Noorderdwarsvaart in Drachten lag dinsdagavond bezaaid met olie. Rond 19.30 uur botste de bestuurder van een bestelbusje achterop een personenauto. Hierdoor raakte het busje dermate beschadigd dat het olie begon te lekken. Bij de aanrijding raakte niemand gewond.

De bestuurster van de auto zag pas laat dat twee vrouwen op het zebrapad de weg overstaken. Hierdoor moest ze stevig remmen, wat te laat werd gezien door de bestuurder die achter haar reed. Hierdoor botste de bestuurder op de trekhaak van zijn voorgangster.

Later op de avond is een medewerker van een beveiligingsbedrijf namens de gemeente ter plaatse gekomen met een zak zand. Dit zand is over de plas met olie gestrooid. Op dat moment was de olie al uitgereden over tientallen meters. Ook hadden motorrijders geklaagd over het gladde wegdek. Op woensdag zal de gemeente het wegdek komen reinigen.

FOTONIEUWS