Dameskleding gevonden op grasveld in Drachten

di 15 maart 2022 19.46 uur

DRACHTEN - In Drachten is dinsdagochtend een aantal kledingstukken gevonden. Deze dameskledingstukken lagen op een grasveld aan Het Swin. Hoe de kleding daar is terechtgekomen is niet bekend.

De politie is op zoek naar de eigenaresse (of eigenaar) van de outfit. Deze persoon kan zich melden bij de politie om deze kleding op te komen halen. Tips zijn ook welkom.