Particuliere opvang Oekraïense vluchtelingen in Opsterland

ma 14 maart 2022 23.24 uur

BEETSTERZWAAG - De gemeente Opsterland is van plan om in elk geval 45 tot 60 Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Een deel hiervan zal een plek krijgen in zelfstandige woonruimtes bij particulieren. Daarnaast zijn het voormalig schoolgebouw De Flambou (Mientewei), het voormalig Groene Kruis-gebouw (Jan Eisingastrjitte) en een aantal woningen van Elkien (Trimbeets) in Gorredijk aangewezen als opvanglocaties.

De Veiligheidsregio Fryslân heeft de Friese gemeenten gevraagd mee te werken aan opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente Opsterland draagt actief bij aan een oplossing voor de opvang van vluchtelingen en heeft daarom ingestemd met het verzoek om in Opsterland in eerste instantie ongeveer 80 tot 100 vluchtelingen op te vangen.

Vanaf 18 maart start de particuliere opvang bij inwoners die zelfstandige woonruimte beschikbaar hebben gesteld. De opvang voor de grotere locaties (De Flambou, Groene Kruis-gebouw en woningen Elkien) start later. De komende weken wordt gekeken of het aantal opvangplekken kan worden uitgebreid.

Inloopbijeenkomst

Om gehoor te geven aan hulpvragen, voor vragen over opvanglocaties of andere vragen over het opvangen van vluchtelingen organiseert gemeente Opsterland een inloopbijeenkomst op woensdag 23 maart in Sportcentrum Kortezwaag in Gorredijk. U bent welkom vanaf 18.00 tot 20.00 uur. Tijdens deze inloopbijeenkomst zijn medewerkers van de gemeente en vrijwilligers aanwezig om uw vragen te beantwoorden.