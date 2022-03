KFC kan drukte niet aan: 'ga naar McDonald's'

zo 13 maart 2022 20.05 uur

DRACHTEN - Bij de nieuwe KFC in Drachten ontstond zondagavond korte tijd een verkeerschaos. De fastfoodketen kon de drukte namelijk niet aan. De oorzaak betrof hoofdzakelijk personeelstekort.

Verkeersregelaars zorgden ervoor dat er weer orde ontstond in de rij auto's. Ze kwamen namelijk op een zeker moment van alle kanten. Klanten moesten via de Omloop aanrijden zodat de normale route niet meer kon vastlopen. De KFC zou de hele week de drukte al niet goed aan kunnen vanwege personeelstekort.

'Ga naar McDonald's....'

​De hele week worden er al verkeersregelaars ingezet. Klanten worden tot overmaat van ramp doorgestuurd naar de McDonald's. "Ga maar naar de McDonald's bij Drachten Azeven...."

Wachttijd soms 1 uur

Het restaurant ging deze zondag al om 18.00 uur al dicht vanwege het personeelstekort. In de avond was de wachttijd voor de 'drive-thru' minimaal een uur. Klanten moeten in de auto wachten op het parkeerterrein waarna ze later door verkeersregelaars de 'drive' in worden geleid. Klanten kregen soms ook nog koud eten of een verkeerde bestelling.

Restaurant 's avonds dicht

KFC zou 's avonds al sinds dinsdag alleen werken met de 'drive-thru'. Het restaurant sloot elke avond op wisselende tijden de deuren. Dit komt omdat het restaurant personeel heeft uit het zuiden van het land en Belgie. Omdat zij nog enkele uren moeten rijden, zouden ze aan het begin van de avond huiswaarts keren.

De KFC kreeg bovendien direct al met een grote drukte te maken omdat de McDonald's gesloten is vanwege een verbouwing. Daardoor is er ook nog eens beperkte ruimte om te parkeren.

