Waarom de prijzen van diesel en benzine bijna gelijk zijn...

vr 11 maart 2022 15.40 uur

DRACHTEN - Nog even en de prijs van diesel is hoger dan die van benzine. Een unicum. Het is opvallend dat de prijzen van benzine en diesel de laatste tijd bijna dezelfde hoogte hebben. De dieselrijders waren normaliter veel goedkoper uit, maar die tijd is voorbij.

Diesel duurder dan benzine?

Het zou nog nooit zijn voorgekomen dat de dieselprijs hoger is dan die van benzine. Dit kan echter nu elk moment gebeuren. Maar waarom is diesel zo duur?

Sancties en oorlog

Eén van de redenen is het feit dat Europa heel erg afhankelijk van Rusland is voor diesel. Veel meer dan met benzine. Daardoor staat de prijs veel meer onder druk vanwege de sancties en onzekerheid voor en met Rusland. Bovendien was er al een langer tekort aan diesel.

Benzine en particulier

Een andere oorzaak is het feit dat veel particulieren auto's rijden met benzine. Tijdens de coronacrisis werd er een stuk minder gereden door particulieren. Het vrachtverkeer (op diesel) ging echter altijd door. De vraag naar diesel bleef dus altijd bestaan terwijl die van benzine erg fluctueerde.