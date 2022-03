Verkeerschaos bij 'stuntend' tankstation in Drachten

di 08 maart 2022 16.00 uur

DRACHTEN - Het was dinsdagochtend korte tijd een verkeerschaos op de Ureterpvallaat en Nipkowlaan in Drachten. Er stond een kilometerslange file met veel mensen die super goedkoop wilden tanken.

Tankstation TinQ aan de Janssenlaan hield een jubileumactie. Het bedrijf bestaat 20 jaar en klanten konden tussen 11.00 en 12.00 uur tanken voor de prijzen van 20 jaar geleden. Dat betekende een benzineprijs van 1.171 euro en diesel voor 0.860 euro per liter. De actie wordt deze week op verschillende dagen en plekken in het land gehouden.

Hoge brandstofprijzen

Dat de brandstofprijzen tegenwoordig zo hoog zijn, kwam in eerste instantie door het economisch herstel. Daarna zorgde de oorlog in Oekraïne ervoor dat de prijzen nog veel sneller stegen. Diesel is bijvoorbeeld vanaf heden duurder dan 2 euro per liter.

Vaststaand verkeer op rotonde

In Drachten leidde de actie er toe dat het verkeer op de rotondes bij Caparis en meldkamer enige tijd helemaal vaststond. Een ambulance kon met veel moeite alsnog passeren. Ondanks de inzet van verkeersregelaars zorgde de actie toch nog voor een kleine verkeerschaos.

20 tankbeurten in het uur

De medewerker van Tinq liet weten dat er gemiddeld zo'n 20 tankbeurten per pomp in het uur gedaan kunnen worden. Zo lang mensen maar snel betalen en wegrijden. Met vier pompen waren zo'n 80 automobilisten gelukkig. Om 12.00 uur ging met percentages van 25% de prijs gestaag weer naar de huidige hoge prijzen. Er moesten tientallen mensen teleurgesteld worden. Zij kregen een bon van 5 euro korting van de verkeersregelaars als troost.

Poll: Hoe rijd jij auto?

Op benzine 57,6%

Op diesel 22%

Op LPG 5,1%

Elektrisch 5,1%

Ik heb geen auto 10,2%

59 stemmen - poll is beëindigd