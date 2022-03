Vijftiger heeft seks met jongen van 13: Celstraf en 10.000 euro smartengeld

di 08 maart 2022 13.45 uur

LEEUWARDEN - Een vijftiger uit Nij Beets (50) die in 2020 seks heeft gehad met een dertienjarige jongen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar plus een half jaar voorwaardelijk. De man heeft twee keer seks gehad met de jongen, eenmaal zonder condoom.

Chatsite voor seksafspraken

De man kwam via een chatsite die is gericht op het maken van seksafspraken in contact met de jongen. Hij had verklaard dat hij van tevoren een slecht gevoel had over de leeftijd, maar toch had dat hem er niet van weerhouden om een afspraak te maken met de dertienjarige.

Onbeschermde seks

De twee hebben de eerste keer seks gehad in de auto van de Nijbeetser, bij de tweede ontmoeting hadden ze gemeenschap bij de man thuis. Dat er toen sprake was van onbeschermde seks rekent de rechtbank de Nijbeetser zwaar aan. Hij heeft erkend dat hij wisselende seksuele contacten had met jonge mannen.

180 euro op nachtkastje

De zaak kwam aan het licht nadat de moeder 180 euro op het nachtkastje van haar zoon vond. De jongen gaf toe dat hij tegen betaling seks had met mannen. Hij wees de woning van de verdachte aan, waarop de moeder een foto maakte van de verdachte toen deze naar buiten kwam.

'Een vieze monsterman’

In een schriftelijke verklaring liet de vrouw weten dat haar wereld twee jaar geleden volledig was ingestort. 'Een vieze monsterman die met zijn vingers aan mijn zoon heeft gezeten’. Volgens de officier van justitie hebben veel meer volwassen mannen de tiener seksueel misbruikt, de politie wist alleen de man uit Nij Beets te achterhalen. Hij moet zich laten behandelen en hij moet 10.000 euro smartengeld aan de jongen betalen.