Inzet EOD in Burgum na gevonden handgranaten

di 08 maart 2022 12.54 uur

BURGUM - Het was even schrikken in Burgum. Tijdens een verbouwing in een woning aan de Burgemeester Panhuyslaan werden dinsdagochtend twee handgranaten aangetroffen. De politie liet daarop met spoed de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) komen.

De medewerkers konden al vrij snel vaststellen dat het om twee lege handgranaten ging. Er was geen sprake van een onveilige situatie. De EOD is daarop weer vertrokken. De handgranaten zijn afgevoerd.

FOTONIEUWS