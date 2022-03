Verkiezingsmarkt in Bibliotheek Drachten

di 08 maart 2022 10.15 uur

DRACHTEN - Zaterdag 12 maart organiseert Bibliotheek Drachten een verkiezingsmarkt. Van 14.00 tot 16.00 uur kunnen inwoners in gesprek gaan met verschillende politieke partijen uit Smallingerland. Ook is er de mogelijkheid om de Stemwijzer in te vullen.

Woensdag 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en kun je een stem uitbrengen. Maar wat levert je stem nou eigenlijk precies op? Waar willen deze partijen zich binnen Smallingerland voor hard maken en waarom?

Tijdens de Verkiezingsmarkt krijg je op bovenstaande vragen antwoord. Je kunt met de leden van verschillende politieke partijen in gesprek gaan en vragen stellen over onderwerpen die momenteel spelen binnen de gemeente Smallingerland.

In een aparte ruimte kun je de Stemwijzer maken en meer lezen over de standpunten van de partijen, over de verschillende thema’s die hierin aan bod komen. Heb je dan nog vragen over de standpunten of ben je benieuwd hoe jouw partij hier over denkt? Stel de vraag direct aan de personen die hierover gaan. Zo kun je onbezorgd en goed voorbereid je stem uitbrengen op de 16e.