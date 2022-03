Bakwagen vliegt uit de bocht op Curielaan

ma 07 maart 2022 09.50 uur

DRACHTEN-AZEVEN - Een bakwagen is maandagochtend uit de bocht gevlogen op de Curielaan in Drachten-Azeven. De bakwagen was vol geladen en door het gewicht is het voertuig op een zeker moment gekanteld. Het kwam op de zij tot stilstand.

Alle lading is overgeladen in een andere bakwagen. Een berger is ter plaatse gekomen om de gekantelde bakwagen weer op de wielen te zetten en af te voeren. Er raakte bij het ongeval niemand gewond. Via het automatische alarmsysteem van de auto was de politie gealarmeerd. Zij waren korte tijd aanwezig omdat het ongeval zorgde voor een gevaarlijke situatie langs de kant van de weg.

